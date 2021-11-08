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Поставки газа в Польшу по «Ямалу–Европе» прекращены

Лера Букина
1 час назад

Оператор немецкой газотранспортной сети Gascade сообщил, что поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал–Европа» из Германии в Польшу прекратились. Об этом сообщает «Радио Sputnik». Отмечается, что утром 8 ноября реверсные поставки сократились в 1,6 раза, приблизительно до 88 тысяч кубометров в час, а затем прекратились вовсе.

Поставки газа в Польшу по «Ямалу–Европе» прекращены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В минувшую субботу прокачка газа по газопроводу в Германию уже приостанавливалась, однако спустя сутки поставки «голубого топлива» возобновились.

Напомним, что трубопровод «Ямал–Европа» протяженностью две тысячи километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Он предусматривает ежегодную прокачку до 33 миллиардов кубометров газа.

В начале ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на первый квартал 2022 года. Кроме того, компания не стала бронировать и мощности для прокачки газа через ГТС Украины на этот же период.

«Газпром» поставил на паузу торги для Европы

В конце октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил «Газпрому» письмо с просьбой снизить стоимость поставляемого в Польшу газа. PGNiG ожидает пересмотра условий договора от 25 сентября 1996 года и просит учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС. Согласно долгосрочному соглашению между PGNiG и «Газпромом», поставки в Польшу выполняются в объеме до десяти миллиардов кубометров газа в год. Пункт take-or-pay обязывает концерн купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Действие контракта истекает в конце 2022 года. Руководство Польши не один раз сообщало, что не планирует его продлевать.
Экономика,Газпром,ЕС,
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