Поставки газа в Польшу по «Ямалу–Европе» прекращены

Оператор немецкой газотранспортной сети Gascade сообщил, что поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал–Европа» из Германии в Польшу прекратились. Об этом сообщает «Радио Sputnik». Отмечается, что утром 8 ноября реверсные поставки сократились в 1,6 раза, приблизительно до 88 тысяч кубометров в час, а затем прекратились вовсе.

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В минувшую субботу прокачка газа по газопроводу в Германию уже приостанавливалась, однако спустя сутки поставки «голубого топлива» возобновились.

Напомним, что трубопровод «Ямал–Европа» протяженностью две тысячи километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Он предусматривает ежегодную прокачку до 33 миллиардов кубометров газа.

В начале ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на первый квартал 2022 года. Кроме того, компания не стала бронировать и мощности для прокачки газа через ГТС Украины на этот же период.