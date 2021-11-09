ЦБ выпустит прототип цифрового рубля в 2022 году

В Центробанке рассчитывают, что смогут получить первый прототип цифрового рубля уже в начале 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, РФ опробует платформу в следующем году, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.

Ранее в Центробанке сообщили, что запуск цифрового рубля является одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года. Его введение поспособствует будущему развитию платежной инфраструктуры, увеличению доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса, подчеркнули в регуляторе.