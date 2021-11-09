США готовят новый удар по «Северному потоку-2»

Шесть сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената США по международным отношениям, предложили ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». В частности, речь идет об ограничениях в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива предполагает внесение соответствующей поправки в законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год.

В случае принятия поправки Джо Байден должен будет ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера такой компании не позднее чем через 15 дней после одобрения.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. О завершении строительства газопровода было объявлено 10 сентября.

Трубопровод должны были достроить еще в конце 2019 года, однако препятствием для завершения строительства стали санкции США. Из-за них многие иностранные партнеры были вынуждены выйти из проекта.

Однако в начале 2021 года власти США приняли решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.