Молдавия призналась в неспособности рассчитаться с долгами "Газпрому"

Молдавии может не хватить средств для покрытия долга за поставки перед "Газпромом", заявил глава "Молдовгаза" Вадим Чебан, передает РИА "Новости".
При этом его словам, цена на газ в ноябре может оказаться ниже, чем предполагалось.
"Цена на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за 1 тыс. кубометров", - отметил Чебан, указав на цену, прописанную в контракте с "Газпромом" - $450 за 1 тыс кубометров.
При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в "Молдовагаз" взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют.
Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.
Ранее в Молдавии цены на газ выросли в два раза. 29 октября Молдавия договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.