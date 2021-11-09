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Мировая экономика оказалась под угрозой застоя из-за Китая

Елена Прошина
23 минуты назад

Проблемы с задолженностью, которые возникли у игроков рынка недвижимости в Китае, могут привести к многолетнему застою во всей мировой экономике. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на экономиста и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса.

Мировая экономика оказалась под угрозой застоя из-за Китая
Фото: ReutersReuters

Китайский рынок недвижимости оказался в сложной ситуации из-за проблемного застройщика: уже в следующем 2022 году компания Evergrande должна погасить облигации на сумму 7,4 миллиарда долларов. В этом году организация уже допускала просрочки и приостанавливала торги акциями. Общий его долг же достиг 305 млрд долларов, что составляет 2% ВВП Китая.

Власти страны опасаются, что дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Недавно они потребовали от основателя Evergrande Хуэя Ка Яна разбираться с долгами застройщика самостоятельно. По информации Bloomberg, менеджер компании с 2009 года получил больше 7 млрд долларов дивидендов — 3,3 млрд долларов он потратил на покупку ценных бумаг, недвижимости, самолетов и огромной яхты.

Как считают эксперты Bloomberg, только роскошные активы Хуэя Ка Яна могли бы покрыть купоны по облигациям застройщика.

Экономика,Джордж Магнус,Bloomberg,
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