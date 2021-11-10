Москвичам готовятся поднять тарифы на телефонную связь

В Москве решили пересмотреть тарифы на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, которые оказывает МГТС. Соответствующий проект приказа подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Фото: Reuters Reuters

Планируется, что тарифы на услугу предоставления абонентской линии вырастут на 4,3%. При этом для частных лиц телефонная связь подорожает на 5,1%, для компаний цены останутся прежними. На документ обратил внимание «Коммерсант». Сообщается, что в среднем по регулируемым услугам связи рост тарифов составит 2,6%. О пересмотре тарифов попросила сама МГТС.

По словам представителя компании, государство не меняло тарифы уже два года, при этом затраты на поддержание линий связи растут. По итогам 2020 года продажи МГТС в сегменте фиксированной телефонии упали с 1,62 млрд и составили 1,46 млрд рублей. Окончательное решение о повышении цен оператор примет после того, как приказ ФАС вступит в силу. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что основные потребители проводной телефонии — пожилые люди и бизнес.

По его словам, рост стоимости услуги обусловлен отсутствием конкуренции в этом сегменте.

«Физлица в Москве могут пользоваться услугами только МГТС или не использовать фиксированную телефонию вообще», — указал специалист.