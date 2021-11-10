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Российские банки заработали более триллиона рублей за счет инфляции

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

"Известия": российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российским банкам удалось заработать более триллиона рублей за счет разогнавшейся в стране инфляции, а также многократному увеличению Центробанком ключевой ставки, следует из прогноза аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», имеющимся в распоряжении «Известий».

Согласно данным экспертов, в январе 2021 года годовая прибыль кредитных организации оценивалась в 1,3 триллиона рублей, а спустя десять месяцев планка поднялась до 2,4 триллиона рублей. специалисты объясняют это ажиотажным ростом цен из-за инфляции, благодаря чему Банк России шесть раз повышал ключевую ставку — с 4,25 процента до 7,5 процента. Эти условия привели к резкому росту спроса на кредиты, что, в свою очередь, помогло российским банкам получить рекордную прибыль.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции. По его словам, в этом помогут облигации федерального займа России. Он объяснил, что номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Греф добавил, что отказываться от сбережений следует, лишь когда инфляция удваивает цены за пару недель, как в Зимбабве.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,Центральный банк России,газета "Известия",
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