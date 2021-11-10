В Молдавии заявили о нехватке денег на погашение долга перед «Газпромом»

Молдавии может не хватить внутренних резервов, чтобы выплатить долг «Газпрому». Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, пишет РИА Новости.

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Молдавия и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн. В свою очередь премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.

Позднее стало известно, что стороны согласовали схему погашения долга при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с "Газпромом". У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», - пояснил сегодня Чебан.