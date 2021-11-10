Бензин дороже на 15 рублей: министр о сдерживании цен на топливо

«Кто только не ругает демпфер - то производители, то розничные продавцы. Но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15», - так ответил противникам демпфера глава Минэнерго.