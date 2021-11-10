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Бензин дороже на 15 рублей: министр о сдерживании цен на топливо

Мария Иванова
32 минуты назад

Российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что бензин в стране стоил бы на 15 рублей дороже, если бы не действовал демпфирующий механизм. Об этом сообщает «Коммерсант».

Бензин дороже на 15 рублей: министр о сдерживании цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Независимом топливном союзе (НТС) ранее призывали отменить демпфер.

Государство должно компенсировать компаниям часть потерь от внутренних продаж топлива через демпфирующий механизм (демпфер). Когда потенциальные доходы нефтяников от экспорта становятся выше цены внутри страны, государство доплачивает бизнесу часть разницы между этими ценами. Таким способом стимулируются поставки на внутренний рынок. Когда внутренний рынок становится премиальным, в бюджет платят сами нефтяники.

«В 2020 году, когда цены и в оптовом, и в розничном сегменте могли падать, они продолжали рост именно по причине высоких демпферных выплат в бюджет РФ», - заявлял Дмитрий Гусев из объединения продавцов энергоресурсов «Надежный партнер».

«Кто только не ругает демпфер - то производители, то розничные продавцы. Но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15», - так ответил противникам демпфера глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что механизм демпфера нельзя «просто так корректировать», - необходимо понимать, для чего это делается. По его словам, корректировки могут обсуждаться, если это потребуется.

Экономика,Дмитрий Гусев,Николай Шульгинов,Минэнерго,
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