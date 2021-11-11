В Германии заявили о бессилии Украины перед «Севпотоком-2»

У третьих участников процесса сертификации «Северного потока-2» нет права вето, поэтому у украинских компаний не будет возможности повлиять на запуск газопровода. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

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«Заявки на участие от украинских компаний в настоящее время только рассматриваются, как мне сообщили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ (BNetzA). В любом случае у них не будет права вето, а их критическое отношение к СП-2 уже всем известно. Исходя из этого, я не ожидаю значительных задержек в случае присоединения украинских компаний к процессу сертификации СП-2», — подчеркнул депутат.

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Напомним, что в конце октября «Оператор ГТС Украины» подал в BNetzA заявку на участие в процессе сертификации СП-2. В середине октября аналогичную заявку подал «Нафтогаз Украины». В компании сообщили о наличии рисков для украинской стороны из-за запуска газопровода.

Нольте заявил о необходимости как можно скорее запустить «Северный поток-2». В этом нуждаются жители Германии и Европы, которые в настоящее время испытывают сложности из-за высоких цен на газ, отметил он.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что решение властей ФРГ о включении Киева в процесс сертификации можно будет рассматривать только как «дипломатическую уступку».

«Украина со своей стороны при этом не делает никаких уступок. Ее участие в данном процессе не должно повлиять на запуск проекта. Обвинения в том, что СП-2 якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, совершенно абсурдны. Министерство экономики и энергетики ФРГ (BMWi) считает так же», — указал депутат.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что решение Германии об участии Украины в сертификации ожидается до 14 ноября.

В конце октября в Министерстве экономики Германии сообщили, что анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» завершен и отправлен в Федеральное сетевое агентство. В анализе указано, что выдача сертификата никак не угрожает безопасности газоснабжения Германии и Европейского союза.

Также в октябре Клаус Эрнст, член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые», призвал немецкие власти срочно запустить российский газопровод, так как игнорировать острую необходимость в топливе немецких потребителей, по его словам, больше нельзя.