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Названы негативные последствия выплаты в 10 000 рублей

Мария Иванова
38 минут назад

Бывший министр финансов РФ Андрей Нечаев заявил, что единовременные выплаты россиянам в августе и сентябре стали одной из причин роста инфляции. Об этом сообщает «Царьград».

Названы негативные последствия выплаты в 10 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сентябре пенсионеры (в том числе работающие) получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей, также военным разово выделили по 15 тыс.

Перед этим, в августе, выплаты в 10 тыс. рублей начали направлять семьям с детьми от шести до 17 лет включительно (и семьям, в которых есть дети с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет).

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Нечаев считает, что на рост инфляции, в частности, повлияли эти единовременные выплаты.

Он заявил, что перечисленные гражданам 700 млрд рублей за одну неделю не могли не сказаться на экономике: обычно люди не хранят «внезапные» доходы, а сразу же тратят их и подогревают инфляцию.

Похожее мнение высказал директор ИК «ФИНАМ» по стратегии Ярослав Кабаков.

«Это те деньги, которые население быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая и наблюдая рост цен, они еще больше стремятся покупать впрок», - объяснил он.

По данным Росстата, с начала месяца инфляция к 8 ноября составила 0,12 процента, а с начала года - 6,62 процента.
Экономика,
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