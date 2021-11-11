«Греем Европу, а они нам еще угрожают». Лукашенко готов перекрыть газ

Белоруссия рассмотрит возможность перекрытия газового транзита из России в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» в качестве ответной меры на угрозы Польши закрыть границы и пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, заявил президент Александр Лукашенко. В Евросоюзе уже отреагировали — и пообещали не дать себя запугать белорусской стороне.

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Газовый вопрос

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности жестко ответить на пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, введение которого было одобрено на заседании в Брюсселе 22 октября. Основанием стал миграционный кризис в Европе, ответственность за который ЕС возлагает на Минск.

Новый санкционный пакет, как ожидается, будет направлен преимущественно на лиц и компании, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за переброс мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Белоруссии. По этой же причине Польша готова закрыть границу с Белоруссией.

Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров напомнил премьеру Роману Головченко, что ему было отдано поручение "ничего не прощать". Это касается и закрытия границ в качестве ответной меры.

"Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - приводит слова Лукашенко "БелТА".

Официальный Минск также не исключает, что страна закроет транзит российского газа, который идет в Европу, по трубопроводу "Ямал - Европа".

Накануне поставки по этому пути в ФРГ увеличились больше чем в два раза, до 850 тыс. кубов в час, максимум достиг в итоге 1,47 млн кубов в час. При этом 11 ноября прокачка снизились более чем на треть, до 695 кубометров в час. Лукашенко, напомнив об этом, хочет, чтобы МИД предупредил Европу о возможном ответе белорусской стороны.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", - сказал он.

"Ямал - Европа" является третьим из основных маршрутов поставок российского сырья в Европу. Газопровод имеет протяженность свыше 2 тыс. км и проходит по территории России, Белоруссии, Германии и Польши, прокачивая до 33 млрд кубов газа ежегодно. Большая часть топлива поступает в ФРГ, откуда реверсом газ попадает в другие европейские страны, включая Польшу.

Данные биржи ICE свидетельствуют, что после слов Лукашенко цена на газ в Европе выросла почти на 2%, но вскоре вернулась на прежние показатели, до $840 за тысячу кубов.

В Евросоюзе тем не менее в ответ заявили, что не позволят Белоруссии запугать себя этим.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Ситуация на границе

Напряженность на белорусско-польской границе в то же время сохраняется с 8 ноября. Наряду с заявлениями НАТО, Евросоюза и США об ответственности за это белорусской стороны Минск настаивает на противоположной версии. Лукашенко утверждает, что польские пограничники применили оружие против мигрантов, а по ночам включают прожекторы, громкую связь и начинают "травить мигрантов".

"Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу. Что недопустимо - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - поведал белорусский президент.

В лагере беженцев на границе, по данным Минска, содержатся 1790 человек, еще 322 мигранта находятся непосредственно на границе. За прошедшие сутки, как утверждает Лукашенко, пограничная служба Польши предприняла попытку вытеснить в Белоруссию больше 1 тыс. человек.

"Вы понимаете, ловят их там вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел", - отчитался глава государства.

Как заявляют в Минске, приоритетом республики в вопросе с беженцами является положение детей и беременных женщин. Лукашенко поручил ответственным ведомствам позаботиться о них и проработать возможность размещения этих групп граждан в санаториях. Тех, кто находится в лагере, президент приказал обеспечить хотя бы дровами.

"Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят. Они, наверное, будут у нас рожать (женщины на 8-9 месяце беременности. - прим. ред). Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Белоруссии в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть", - распорядился Лукашенко.

Оружие для беженцев

Представитель УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо констатировал, что ситуация на границе складывается катастрофическим образом. Лукашенко же на совещании подчеркнул, что Минск зафиксировал еще одну "опасную тенденцию".

Речь идет о попытках переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки в лагеря с мигрантами. Исходят эти действия со стороны Донбасса, заметил президент. Его российский коллега Владимир Путин в курсе происходящего, стороны держат вопрос на контроле.