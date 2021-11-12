«Борщовый набор» подешевеет в России

Минсельхоз предложил ряд мер для сдерживания цен на продукты, которые входят в «борщовый набор». Так, например, правительство может увеличить площадь посевных полей и количество складских помещений. Об этом сообщают «Известия».

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При сборах 5,5 миллиона тонн овощей объём хранилищ у нас на 1,6 миллиона тонн. Часть овощей продаётся в сезон, когда хранилища не нужны, часть идёт на переработку, но всё же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в один миллион тонн овощей, — заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Исходя из документа, подготовленного Министерством сельского хозяйства, до 2025-го планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свёклы, моркови — до 108,3 гектара. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тысячи тонн продукции.

Ранее в Росстате сообщили, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло, хлеб и сахар. Известно, что больше всего подорожала гречневая крупа.