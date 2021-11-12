Киев заявил об «энергетической войне» с Москвой

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией, сообщил замглавы Минэнерго Украины Максим Немчинов, сообщает «Газета.ру».
По его словам, российские власти блокируют импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. Чиновник считает, что РФ делает все, чтобы в Киеве еще больше ощутили на себе энергетический кризис.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Москва заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана на уровне РЖД. Данное сообщение опровергли в Казахстане. Как уточнили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны, Россия не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».
Россия может начать прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, считает аналитик Александр Кочетков. Ранее Киев обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве «геополитического оружия». На Украине называют проект российского газопровода «Северный поток — 2» «несущим риски национальной безопасности» и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.