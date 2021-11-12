Киев заявил об «энергетической войне» с Москвой

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией, сообщил замглавы Минэнерго Украины Максим Немчинов, сообщает «Газета.ру».

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По его словам, российские власти блокируют импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. Чиновник считает, что РФ делает все, чтобы в Киеве еще больше ощутили на себе энергетический кризис.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Москва заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана на уровне РЖД. Данное сообщение опровергли в Казахстане. Как уточнили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны, Россия не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».