Forbes: Западу пора просить Кремль о «спасении»

Западу следует пересмотреть санкционную политику и «спокойно попросить» Кремль о «спасении», пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза, сообщает РИА Новости.

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Он уверен, что необходимо прекратить нападки на Москву из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей.

«Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить Газпром и Роснефть», – пишет журналист издания.

По его словам, в Европе все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку». При этом Брюссель нуждается в Москве гораздо больше, чем Вашингтон. Сегодня политика ЕС формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Среди другой причины — обладающие большим политическим влиянием избирательные блоки Европы, а также политические руководители в Брюсселе, которые отдают предпочтение зеленой энергетике.

Рапоза отмечает, что Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС выплачивать гражданам и компаниям компенсацию за рост цен на топливо.

«Действующие против России санкции не очень-то помогут», – отмечается в статье.

Так как из-за введенных в отношении РФ санкций американским компаниям грозят штрафы, если они будут помогать Москве разрабатывать на шельфе нефтяные и газовые месторождения, России незачем спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США. Москве интереснее помогать Европе.

«Такая помощь уже в пути, так как «Северный поток – 2» построен», – отметил колумнист.