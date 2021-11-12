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Forbes: Западу нужно просить Кремль о «спасении»

Елена Прошина
40 минут назад

Западу следует пересмотреть санкционную политику и «спокойно попросить» Кремль о «спасении», пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза, сообщает РИА Новости.

Forbes: Западу пора просить Кремль о «спасении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уверен, что необходимо прекратить нападки на Москву из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей.

«Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить Газпром и Роснефть», – пишет журналист издания.

По его словам, в Европе все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку». При этом Брюссель нуждается в Москве гораздо больше, чем Вашингтон. Сегодня политика ЕС формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Среди другой причины — обладающие большим политическим влиянием избирательные блоки Европы, а также политические руководители в Брюсселе, которые отдают предпочтение зеленой энергетике.

Рапоза отмечает, что Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС выплачивать гражданам и компаниям компенсацию за рост цен на топливо.

«Действующие против России санкции не очень-то помогут», – отмечается в статье.

Так как из-за введенных в отношении РФ санкций американским компаниям грозят штрафы, если они будут помогать Москве разрабатывать на шельфе нефтяные и газовые месторождения, России незачем спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США. Москве интереснее помогать Европе.

«Такая помощь уже в пути, так как «Северный поток – 2» построен», – отметил колумнист.

На днях в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока-2» завершилось и он готов к запуску. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных сроков запуска газопровода пока нет, и на это понадобится «определенное время».

Экономика,Кеннет Рапоза,Дмитрий Песков,Роснефть,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Forbes,РИА Новости,
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