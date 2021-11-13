В топливном союзе предсказали резкий скачок цен на бензин

«Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину в рамках демпфирующего механизма, это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер. Из новых предложений — запретить экспорт зимнего дизеля», — сказал он ТАСС.