Украина нашла замену российскому газу

В Украине заявили, что смогут обойтись без закупки российского газа. В случае дефицита топлива страна может закупить его в Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1», пишут РИА Новости.

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По его словам, в настоящий момент в хранилищах Украины находится достаточное количество природного газа. Однако даже в случае дефицита, подчеркнул заместитель министра, они смогут его импортировать.

Немчинов отметил, что закупить газ Украина может из Словакии. Он также выразил уверенность, что у «Нафтогаза» в наличии достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для закупки топлива.

При этом заместитель министра сообщил, что прогнозируемая цена газа, который Украина в состоянии закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. С конца 2015 года Киев не покупает газ у России напрямую, а получает его по виртуальному реверсу — берет часть из транзитных объемов, которые следуют в Европу. Это обходится дешевле, чем физический реверс, но вместе с этим дороже прямых поставок.