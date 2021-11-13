Экономист объяснил рекордную инфляцию в России

Экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах объяснил, каким образом впервые за пять лет годовая инфляция в России превысила 8% вопреки ожиданиям властей и аналитиков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Причины в последствиях пандемии коронавируса и низких процентных ставках. В России инфляцию усиливает высокая доля продовольствия в потребительской корзине, при том, что урожай в этом году не очень хороший, пояснил Табах.

По его прогнозам, показатели инфляции близки к пику. В 2022 году будет меньше, но Центробанк будет делать деньги дорогими, повышая ключевую ставку.

«Инфляцию собьют... Но все мы за это заплатим», - добавил эксперт.