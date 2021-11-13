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Названа главная польза QR-кодов для экономики России

Елена Прошина
1 час назад

Директор «Высшей инженерной школы» Российского университета транспорта, кандидат экономических наук Олег Покусаев рассказал о пользе QR-кодов для экономики. Его слова приводит URA.RU.

Названа главная польза QR-кодов для экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плюс один основной в том, если выбирать между локдауном и перемещением с QR-кодами, пожалуй, второй вариант в разы лучше», — считает Покусаев.

Альтернативой QR-кодам он назвал полную остановку перевозок людей общественным транспортом.

Покусаев считает внедрение системы доступа граждан к поездкам на основании кодов вынужденным решением и инструментом обеспечения безопасности на транспорте. По его словам, сотрудники отрасли, в большинстве своем, уже привиты. Наличие вакцинации у пассажиров сделает обстановку в поездах и самолетах еще более комфортной с точки зрения риска заражений, считает специалист.

Напомним, что 12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, подразумевающих создание федеральной системы QR-кодов. Планируется, что приобрести билет на авиаперелеты и железнодорожные рейсы смогут только те, у кого есть QR-код, свидетельствующий либо о прохождение вакцинации от COVID-19, либо о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе от прививки. Для проезда на электричках и пригородном транспорте QR-код не потребуется.

Экономика,Госдума,РИА Ura.ru,
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