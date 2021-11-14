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Выплатам россиянам от государства нашли альтернативу

Елена Прошина
1 час назад

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает слишком маленьким размер помощи от государства семьям с детьми, и вместо них власти должны работать над повышением зарплат граждан. Его мнение приводит URA.RU.

Выплатам россиянам от государства нашли альтернативу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помощь, которая оказывается семьям с детьми — издевательская. Она заведомо недостаточная. Тем, кто движет экономику, нужно обеспечивать нормальные условия труда и гарантии по зарплате. Если обеспечить людям нормальную честную зарплату, не нужно будет замещать граждан России гастарбайтерами», — завил Делягин.

Он считает, что наращивание объемов помощи семьям со стороны российского бюджета не окажет негативного влияния на экономику страны. Депутат не согласен с утверждениями, согласно которым дополнительные выплаты неизбежно разгонят инфляцию. По его словам, это утверждение ложно. Делягин обратил внимание, что величина расходов российского бюджета в конце каждого года резко нарастает. Однако это не приводит к взлетам инфляции в стране. По мнению Делягина, инфляция в России растет вне зависимости от объемов бюджетных расходов.

Напомним, что сейчас российские семьи с детьми могут претендовать на материнский капитал и выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Предусмотрено пособие по беременности.

Ранее сообщалось о принятии правительством России новой программы комплексной социальной помощи. Она подразумевает новые меры государственной поддержки малообеспеченных граждан и семей с детьми.

Экономика,Михаил Делягин,Госдума,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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