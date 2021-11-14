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Делягин предсказал девальвацию рубля

Инвест-Форсайт
14 ноября

Фото: depositphotos.com Банк России очень скоро может девальвировать рубль. Это событие случится в начале следующего года, уверен экономист Михаил Делягин. По его словам, рубль могут девальвировать из-за высокой инфляции, пишет Abnews, ссылаясь на заявление экономиста в эфире «Говорит Москва». Банк России уже проводил девальвацию в 2014–2015 году. Тогда курс доллара вырос в два раза. В начале 2022 года эти события могут произойти еще раз, считает экономист. Михаил Делягин объяснил, что ЦБ постоянно увеличивает ключевую ставку. Банк уже долго откладывает решение о девальвации. Между тем в следующем году это решение будет принято, поэтому лучше перевести все деньги в ликвидные активы «Инвест-Форсайт» ранее цитировал Делягина, который заявил, что новый локдаун вызовет голод. Экономист уверен, что новые ограничения нанесут экономике сильный удар. Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Делягин предсказал девальвацию рубля
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт
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