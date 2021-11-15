Суд в Германии рассмотрит жалобу на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Во вторник, 16 ноября, высший административный суд в германском городе Грайфсвальд рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток —2», сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя инстанции Доротею тер Веен.

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«Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00», — приводятся в материале слова Веен.

Она отметила, что пока планируется лишь одно заседание.

Экологи обратились в суд с иском в связи с отказом Горного управления города Штральзунд пересмотреть решение о разрешении строительства «Северного потока — 2».

Представители Deutsche Umwelthilfe в своем обращении ссылаются на обязательство правительства Германии конкретизировать планы по меры по защите климата и сокращению выбросов CO2. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.