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Суд в Германии рассмотрит жалобу на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Елена Прошина
1 час назад

Во вторник, 16 ноября, высший административный суд в германском городе Грайфсвальд рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток —2», сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя инстанции Доротею тер Веен.

Суд в Германии рассмотрит жалобу на эксплуатацию «Северного потока — 2»
Фото: ТАССТАСС

«Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00», — приводятся в материале слова Веен.

Она отметила, что пока планируется лишь одно заседание.

Экологи обратились в суд с иском в связи с отказом Горного управления города Штральзунд пересмотреть решение о разрешении строительства «Северного потока — 2».

Представители Deutsche Umwelthilfe в своем обращении ссылаются на обязательство правительства Германии конкретизировать планы по меры по защите климата и сокращению выбросов CO2. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. На данный момент газопровод проходит регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.

Экономика,ИТАР-ТАСС,
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