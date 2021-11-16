Кадыров пригрозил лишить газа дома чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что ответственные за решение проблем в перебоях газоснабжения в регионе чиновники сами будут лишены газа, если не смогут своевременно обеспечить им население региона. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».