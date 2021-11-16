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Кадыров пригрозил лишить газа дома чиновников

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что ответственные за решение проблем в перебоях газоснабжения в регионе чиновники сами будут лишены газа, если не смогут своевременно обеспечить им население региона. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров пригрозил лишить газа дома чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С наступлением холодов я получаю обращения от жителей нашего региона, которые жалуются на проблемы газоснабжения», — сказал Кадыров, добавив, что у него состоялся серьезный разговор на эту тему с руководителями профильных министерств, ведомств и компаний.

Кадыров подчеркнул, что вопрос газоснабжения имеет приоритетное значение.

«Добавил, что в домах ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят», — сказал глава региона.

«Я поручил любой ценой решить проблему газоснабжения. Подчеркнул, что озвученную задачу можно достичь без больших финансовых вливаний», — заключил Кадыров.

Кадыров официально вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября, в День города Грозного, а также в день своего юбилея — 45-летия. Он произнес присягу на русском и чеченском языках.

Экономика,Рамзан Кадыров,
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