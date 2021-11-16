Глава Центробанка: рост инфляции связан с поведением россиян

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. Об этом она заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет URA.RU.

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По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств. И теперь видно, как растет потребительский кредит, указала руководитель ЦБ.

"Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали", - считает Набиуллина.

При такой картине, экономику ожидают временные проблемы, полагает глава регулятора. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. Она подчеркнула, что при росте цен на товары-триггеры, к ним относят продукты, инфляционные ожидания населения "подогреваются".