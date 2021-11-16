Корпоративные клиенты Сбера смогут за полминуты обмениваться с банком платёжными поручениями и выписками прямо из SAP ERP

Сбер и SAP, совместно с экспертами подразделения SAP Services CIS и Центром заказной разработки SAP, создали универсальный H2H-модуль (Host-to-Host) для прямой интеграции автоматизированной системы банка с ERP-системами клиентов. Теперь корпоративные клиенты смогут оперативно обмениваться с банком платёжными поручениями и выписками напрямую из SAP ERP. Новое решение в разы ускорит процесс ежедневной обработки финансовых документов, а также повысит безопасность и прозрачность операций. Модуль уже работает в X5 Group, ведущей продуктовой розничной компании России.

При создании решения были учтены следующие требования: удобство и универсальность, возможность работы в одном окне, скорость отправки и подписания документов, а также информационная безопасность — защита платёжных документов на всём их жизненном пути — от создания до проведения и архивирования. Концептуальное проектирование было начато в конце 2020 года, разработка модуля заняла около 6 месяцев. В проекте применялся Agile-подход, управление проектом шло полностью удалённо.

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Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка

H2H-модуль позволит создавать, подписывать и отправлять документы напрямую из SAP ERP без входа в систему дистанционного банковского обслуживания. Корпоративные клиенты банка смогут контролировать исполнение платёжных поручений, получат оперативный доступ к основной и промежуточным банковским выпискам по своим счетам. Если ранее на рутинную обработку пакета объёмом около 700 платежей уходило 7-10 минут, то теперь процесс занимает всего 20-30 секунд.

Взаимодействие через H2H-модуль полностью исключает внешнее вмешательство в обмен финансовыми документами с банком — файлы передаются из системы в систему напрямую без ручных операций и использования стороннего ПО. Кроме этого, в SAP ERP контролируются и логируются абсолютно все действия пользователей. Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), это гарантирует дополнительную прозрачность документов на всём протяжении их жизненного цикла. В дальнейших планах развития решения — реализация расчётов в иностранной валюте для корпоративных клиентов, а также функционала Multibank.

В проект были серьезно вовлечены и наши специалисты, и команды Сбера и X5 Group, это позволило даже в условиях полностью дистанционной работы создать востребованный рынком продукт, отвечающий современным вызовам бизнеса. Технология H2H не только повышает оперативность и безопасность обмена финансовыми документами, но также упрощает внутренние процессы и экономит ресурсы. В перспективе она поможет с запуском инновационных сценариев взаимодействия банка и корпоративных клиентов.

Андрей Шарак