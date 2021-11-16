Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Ленинградской области. Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно правовых актов, ОЭЗ "Усть-Луга" разместится на территории Кингисеппского муниципального района.

По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, ОЭЗ в Усть-Луге позволит создать условия для строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающего и газохимического производственного комплекса. Он позволит полностью заместить импортные полимеры в России.

"Получены подтверждения от двух потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за три года. Планируется создание более 5,5 тысячи рабочих мест", - отметил чиновник.