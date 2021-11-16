МИД РФ: вопрос расширения АТЭС в настоящее время не обсуждается

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в настоящее время не намерены увеличивать число членов организации. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"В настоящее время вопрос о расширении АТЭС не стоит. Некоторое время назад в АТЭС был введен мораторий. Сначала он был рассчитан на определенный период времени. Но по прошествии этого времени позиции экономик АТЭС по этому вопросу не изменились. Поэтому есть такое понимание, что этот мораторий действует в АТЭС бессрочно", - сказал он.

Видео дня

Барский обратил внимание, что задачи, которые стоят перед форумом, пока находятся несколько в другой плоскости, чем увеличение числа членов этого регионального объединения.

По словам посла, интересным нововведением в деятельности АТЭС было бы расширение его сотрудничества с другими региональными организациями, которые ставят перед собой схожие задачи: работают над вопросами торговли, экономического сотрудничества, обеспечением устойчивого развития, у которых есть интеграционная повестка дня. "Естественно, взаимодействие между такими региональными структурами пошло бы на пользу всем", - заключил он.

Таиланд в качестве председателя форума АТЭС рассчитывает организовывать все мероприятия в очном формате в 2022 году, заявил Барский.

"Были бы готовы подать пример посредством перевода мероприятий АТЭС из онлайн-формата в очный формат. В частности, могу вам сообщить, что у таиландского председательства в АТЭС есть четкое желание, намерение все мероприятия АТЭС в 2022 году провести в очном формате, - отметил дипломат. - И больше того, сейчас мы ожидаем приглашения наших таиландских партнеров на первое заседание старших должностных лиц, которое должно пройти в начале декабря этого года на Пхукете. Таким образом, личным примером мы готовы показать, что нормальное общение, восстановление экономики, туристических обменов - жизнь такая, какой мы знали ее до пандемии, постепенно возвращается".

Он указал на достаточно интенсивное взаимодействие в рамках рабочей группы АТЭС по здравоохранению. По словам Барского, экономики форума уделяют большое внимание проведению различных мероприятий, посвященных борьбе с пандемией. "Мне очень приятно осознавать, что и российская сторона также активно включилась в эту работу. Нам, конечно, есть что предложить в рамках АТЭС по части здравоохранения, у нас есть свой опыт работы на этом направлении", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

Дипломат обратил внимание на то, что среди приоритетов таиландского председательства тема здравоохранения занимает значимое место. "Таиландские партнеры хотели бы отдельный акцент сделать на здравоохранении и благосостоянии людей в самом широком смысле этого слова. Будем надеяться, что это у них получится", - сказал Барский. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС, подчеркнул, что в рамках своего председательства "Таиланд может рассчитывать на всемерную помощь и поддержку со стороны России".