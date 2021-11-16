Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральное сетевое агентство Германии решило, что оператор Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Таким образом, оператору газопровода нужно будет создать в Германии дочернюю компанию для немецкой части магистрали. При этом штаб-квартира оператора находится в Швейцарии, в городе Цуге.

«Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании», — заключил регулятор.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября. 18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода заполнена техническим газом. Глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн в конце октября заявил, что вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца года.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters заявил, что из-за запуска «Северного потока — 2» ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. Именно поэтому страна надеется заблокировать российский проект, отметил он.

Накануне стало известно, что регулятор ФРГ допустил «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» к сертификации оператора «СП-2».