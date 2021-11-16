Турции понадобилось больше российского газа

Турция и «Газпром» обсуждают вопрос частичного продления старых и новых контрактов на поставку газа, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Он отметил, что для этого существуют мощности «Турецкого потока». Его незаконтрактованные объемы с 2022 года достигнут 9,75 миллиарда кубометров. Об этом сообщает «Прайм».

Часть контрактов «Газпрома» на поставку газа в Турцию перестанут действовать в этом году.

«И в 2022 году будет 9,75 миллиарда кубометров мощности, доступной в «Турецком потоке». Это будут и новые контракты, и частично возобновление контрактов. Мы ведем переговоры с «Газпромом», но пока я не могу говорить больше», — отметил Байрактар.

По его словам, у «Газпрома» есть желание продавать больше газа Турции, а турецкие потребители нуждаются в этом топливе.

«Турецкий поток» является экспортным газопроводом из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность оценивается в 31,5 миллиарда кубометров газа в год.