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Турции понадобилось больше российского газа

Лера Букина
46 минут назад

Турция и «Газпром» обсуждают вопрос частичного продления старых и новых контрактов на поставку газа, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Он отметил, что для этого существуют мощности «Турецкого потока». Его незаконтрактованные объемы с 2022 года достигнут 9,75 миллиарда кубометров. Об этом сообщает «Прайм».

Турции понадобилось больше российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Часть контрактов «Газпрома» на поставку газа в Турцию перестанут действовать в этом году.

«И в 2022 году будет 9,75 миллиарда кубометров мощности, доступной в «Турецком потоке». Это будут и новые контракты, и частично возобновление контрактов. Мы ведем переговоры с «Газпромом», но пока я не могу говорить больше», — отметил Байрактар.

По его словам, у «Газпрома» есть желание продавать больше газа Турции, а турецкие потребители нуждаются в этом топливе.

«Турецкий поток» является экспортным газопроводом из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность оценивается в 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

В октябре сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию через газопровод «Турецкий поток». Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем.

Экономика,Газпром,
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