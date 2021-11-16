Новосибирский центр помощи сиротам закупит офисную бумагу на 125 тысяч рублей

«Бумага для офисной техники белая. Количество листов в пачке 500 шт. Масса бумаги площадью 1м2 80 и < 90 г, Формат A4», – указано в документе госзакупки. Заказчиком выступил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина». Начальная или максимальная цена контракта – 125 212 рублей и 50 копеек. При этом, в документе указаны запреты и ограничения. Так, в электронном аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. Также запрещено заказывать бумагу у иностранных лиц. Также при выборе исполнителя запрещается выбирать промышленные товары из иностранных государств «в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ « Применение национального режима при осуществлении закупок» и постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», – сообщили в документации закупки. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что сельсовет покупает для переселенцев квартиру под Новосибирском за 7 млн рублей. Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин