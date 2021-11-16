Fitch: запуск «СП-2» могут затянуть до конца отопительного сезона

Американская корпорация Fitch считает, что газопровод «Северный поток-2» могут запустить только к концу отопительного сезона из-за медленного процесса сертификации. Об этом сообщает ТАСС.

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В Fitch считают, что приостановка сертификации, о которой стало известно 16 ноября, связана с процедурными вопросами.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

О завершении строительства «СП-2» было объявлено 10 сентября. Примерно в это же время Федеральное агентство по сетям Германии начало рассматривать сертификацию газопровода.