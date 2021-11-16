«Сложно сказать, была ли у "Газпрома" информация о том, что надо зарегистрироваться в Германии. По всей видимости, он изначально этого не предполагал и считал, что и швейцарской юрисдикции будет достаточно. Но я бы не рассматривал эту историю как какой-то удар по данному проекту или по "Газпрому". Наоборот, в какой-то степени это позитивная новость. Потому что изначально была интрига: может ли вообще компания Nord Stream 2 AG быть компанией-оператором данного газопровода? И противники проекта - Польша, Украина - всячески критиковали его и говорили, что по антимонопольному законодательству ЕС функция поставщика должна быть отделена от функции оператора газопровода. То есть что дочерняя компания "Газпрома" не может управлять трубой, по которой идет газ "Газпрома". Но на самом деле в европейском законодательстве есть пункт, согласно которому, если вы докажете, что компания-оператор ведет себя полностью независимо от материнской компании, то есть от "Газпрома", тогда она может быть оператором. И нынешнее решение немецкого регулятора как раз говорит о том, что Nord Stream 2 AG действительно может быть компанией-оператором и по сути будет ей, если "выполнит наши требования". Ну вот надо перерегистрироваться в Германии. Зачем им это? Я думаю, что немецкий регулятор уже полностью и открыто видел всю деятельность компании, все ее поступки и убедился, что она действительно ведет себя независимо от материнской структуры - от самого ПАО "Газпром"», - сказал специалист.