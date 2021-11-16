Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Рамблером» оценил решение Федерального сетевого агентства ФРГ приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2» в связи с необходимостью переоформить организационную структуру проекта. По словам специалиста, это «позитивная новость» для «Газпрома», поскольку она свидетельствует о готовности немецкого регулятора к оформлению статуса проекта в Германии.
«Сложно сказать, была ли у "Газпрома" информация о том, что надо зарегистрироваться в Германии. По всей видимости, он изначально этого не предполагал и считал, что и швейцарской юрисдикции будет достаточно. Но я бы не рассматривал эту историю как какой-то удар по данному проекту или по "Газпрому". Наоборот, в какой-то степени это позитивная новость. Потому что изначально была интрига: может ли вообще компания Nord Stream 2 AG быть компанией-оператором данного газопровода? И противники проекта - Польша, Украина - всячески критиковали его и говорили, что по антимонопольному законодательству ЕС функция поставщика должна быть отделена от функции оператора газопровода. То есть что дочерняя компания "Газпрома" не может управлять трубой, по которой идет газ "Газпрома". Но на самом деле в европейском законодательстве есть пункт, согласно которому, если вы докажете, что компания-оператор ведет себя полностью независимо от материнской компании, то есть от "Газпрома", тогда она может быть оператором. И нынешнее решение немецкого регулятора как раз говорит о том, что Nord Stream 2 AG действительно может быть компанией-оператором и по сути будет ей, если "выполнит наши требования". Ну вот надо перерегистрироваться в Германии. Зачем им это? Я думаю, что немецкий регулятор уже полностью и открыто видел всю деятельность компании, все ее поступки и убедился, что она действительно ведет себя независимо от материнской структуры - от самого ПАО "Газпром"», - сказал специалист.
Вместе с тем Юшков отметил, что решение немецкой стороны о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG может привести к отсрочке запуска газопровода в эксплуатацию.
«Но это, прежде всего, это негативно для самой Европы, потому что задержка запуска "Северного потока - 2" провоцирует рост цен именно там. И для "Газпрома", конечно, это неприятно. Но самое главное для компании, чтобы газопровод в принципе был запущен и чтобы оператором была его дочерняя структура. Это приоритетная цель. И в этом плане, наоборот, "Газпром" приблизился к тому, чтобы Nord Stream 2 AG стала компанией-оператором», - заявил собеседник «Рамблера».
Эксперт предположил, что проведение процедуры перерегистрации дочерней структуры «Газпрома» в Германии приведет к задержке «как минимум на месяц».
«Далее компания будет подавать по сути повторную заявку на сертификацию. Но не факт, что ее будут рассматривать три-четыре месяца. Три-четыре месяца - это некий период, в течение которого немецкий регулятор обязан рассмотреть эту заявку. Но так как он часть документов проверил, когда работал по первой заявке, то я не думаю, что он все четыре месяца будет использовать для того, чтобы выдать сертификат», - уточнил Юшков.
Говоря о падении акций «Газпрома» более чем на 2% на новостях о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в Германии Юшков отметил, что «рынок реагирует слепо».
«Они считают, что это некий удар по "Газпрому". Плюс сказывается определенная напряженность из-за того, что есть конфликт между Белоруссией и Польшей. Многие трактуют его как "действия Москвы", политизируют всю эту историю и связывают ее с газопроводом, поэтому напряженность растет. И там, где много подобных рисков, - из таких бумаг трейдеры и инвесторы уходят. Ну вот они начали массово продавать акции "Газпрома", пока ситуация не прояснится. От этого и падение. Вполне возможно, что в ближайшее время акции отыграют свое падение, ситуация нормализуется», - добавил эксперт.
Ранее ФРГ временно приостановила сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой «дочки». На фоне новостей из Германии акции «Газпрома» подешевели более чем на 2%.