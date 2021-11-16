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Рекордная инфляция в США вызвала беспокойство в Пентагоне

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Министерство обороны США беспокоится из-за рекордной более чем за 30 лет инфляции в США. Об этом пишет портал Defense One.

Рекордная инфляция в США вызвала беспокойство в Пентагоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказали источники издания, темпы инфляции вынуждают руководство Пентагона готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения. Как объяснил Роберт Хэйл, работавший аудитором ведомства во время президентства Барака Обамы, более высокая инфляция приведет к тому, что подрядчикам придется платить своим сотрудникам больше. В свою очередь это означает, что цены на вооружение также возрастут.

Компании оборонного сектора, которые уже столкнулись с проблемами цепочек поставок из-за пандемии COVID-19, также предупредили, что инфляция может привести к росту стоимости оружия по некоторым текущим и будущим контрактам. В то же время финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд отметил, что это не произойдет в одночасье.

На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительских цен в США вырос на 6,2 процента в годовом исчислении. Это самый высокий рост за более чем 30 лет — скачок цен стал максимальным с 1991 года.

Экономика,Барак Обама,Пентагон,
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