Цена газа в Европе достигла отметки в 1100 долларов

Цены на газ в Европе снова подскочили. Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

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«Поточные» связи

Поводом для резкого роста цен стало решение немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» по юридическим причинам. Это решение будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка.

Также против сертификации газопровода выступают Украина, Польша и ряд депутатов Европарламента. Последние утверждают, что российское правительство и «Газпром», выступающий единственным собственником Nord Stream 2 AG, намеренно ограничивали поставки газа в Европу осенью нынешнего года и пропускную способность уже существующих трубопроводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива и продемонстрировать необходимость «Северного потока-2».

В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко указал на «главный изъян» «Северного потока-2». По его словам, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко отметил, что на Украине на основных маршрутах имеется не одна труба, а несколько, поэтому есть резерв. Благодаря этому оператор может следить за состоянием ГТС, ремонтировать трубы на определенных участках и при этом не останавливать транзит, добавил глава компании.

Боязнь замерзнуть

Глава транснациональной биржевой компании Trafigura Джереми Уир спрогнозировал масштабные отключения электричества в Европе из-за дефицита газа. По мнению эксперта, такая ситуация возможна, если зима будет холодной.

В рейтинговом агентстве Fitch предсказали, что «Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона. Прогнозы сделаны с учетом медленных темпов сертификации российского газопровода. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко связал приостановку процесса сертификации «Северного потока-2» с процедурными вопросами, а не политическими. «Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — отметил эксперт.

Смена векторов

Ранее «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» на декабрь. На аукционе были предложены объемы в 89 миллионов кубометров в сутки по трубопроводу, который проходит через территорию Белоруссии и Польши. По итогам аукциона предложение осталось невостребованным. Так же завершились и прошлые аукционы на октябрь и ноябрь.