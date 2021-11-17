Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Газ в Европе подорожал до 1100 долларов

Lenta.ru
1 час назад

Цены на газ в Европе снова подскочили. Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена газа в Европе достигла отметки в 1100 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

Видео дня

«Поточные» связи

Поводом для резкого роста цен стало решение немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» по юридическим причинам. Это решение будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка.

Также против сертификации газопровода выступают Украина, Польша и ряд депутатов Европарламента. Последние утверждают, что российское правительство и «Газпром», выступающий единственным собственником Nord Stream 2 AG, намеренно ограничивали поставки газа в Европу осенью нынешнего года и пропускную способность уже существующих трубопроводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива и продемонстрировать необходимость «Северного потока-2».

В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко указал на «главный изъян» «Северного потока-2». По его словам, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко отметил, что на Украине на основных маршрутах имеется не одна труба, а несколько, поэтому есть резерв. Благодаря этому оператор может следить за состоянием ГТС, ремонтировать трубы на определенных участках и при этом не останавливать транзит, добавил глава компании.

Боязнь замерзнуть

Глава транснациональной биржевой компании Trafigura Джереми Уир спрогнозировал масштабные отключения электричества в Европе из-за дефицита газа. По мнению эксперта, такая ситуация возможна, если зима будет холодной.

В рейтинговом агентстве Fitch предсказали, что «Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона. Прогнозы сделаны с учетом медленных темпов сертификации российского газопровода. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко связал приостановку процесса сертификации «Северного потока-2» с процедурными вопросами, а не политическими. «Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — отметил эксперт.

Смена векторов

Ранее «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» на декабрь. На аукционе были предложены объемы в 89 миллионов кубометров в сутки по трубопроводу, который проходит через территорию Белоруссии и Польши. По итогам аукциона предложение осталось невостребованным. Так же завершились и прошлые аукционы на октябрь и ноябрь.

Кроме того, «Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил объем до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».
Экономика,Рынки,Прогноз эксперта,Дмитрий Маринченко,Юрий Витренко,Европарламент,Газпром,Правительство РФ,Fitch Ratings,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители