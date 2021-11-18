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Зеленский предложил ЕС хранить стратегический резерв газа на Украине

BFM.RUиещё 11
1 час назад

Украина готова снизить цену на транзит газа в Европу и предоставить свои подземные хранилища (ПХГ) для хранения стратегического запаса газа, сообщает РБК. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в телефонном разговоре.

Зеленский предложил ЕС хранить резерв газа на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — сообщает пресс-служба главы государства». Зеленский «в очередной раз подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» является прежде всего угрозой безопасности всей Европы».

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября 2021 года обсуждали этот вопрос. «Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа», — сказала по итогам встречи фон дер Ляйен.

Экономика,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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