Зеленский предложил ЕС хранить резерв газа на Украине

Украина готова снизить цену на транзит газа в Европу и предоставить свои подземные хранилища (ПХГ) для хранения стратегического запаса газа, сообщает РБК. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в телефонном разговоре.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — сообщает пресс-служба главы государства». Зеленский «в очередной раз подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» является прежде всего угрозой безопасности всей Европы».

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября 2021 года обсуждали этот вопрос. «Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа», — сказала по итогам встречи фон дер Ляйен.