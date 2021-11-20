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В Германии назвали условие получения "Северным потоком-2" шанса на эксплуатацию

Газета.Ruиещё 4
23 минуты назад

Председатель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер в интервью Suddeutsche Zeitung назвал условие, при котором газопровод "Северный поток - 2" получит шанс на эксплуатацию, передает ТАСС.

В Германии назвали условие запуска "Северного потока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнул, что руководство проекта должно получить разрешение на эксплуатацию по нормам европейского законодательства. Кроме того, должны быть учтены справедливые интересы Украины и немецких восточноевропейских партнеров.

По мнению Линднера, проект слишком долго называли "исключительно коммерческим", однако, заявил председатель СДПГ, это не соответствует действительности. Немецкий политик также сказал, что Германии, чтобы не зависеть от российского газа, необходимо расширять свои возможности для получения энергии из возобновляемых источников.

Ранее Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток — 2". По мнению иностранных экспертов, таким образом Германия "стреляет себе в ногу", так как решение является осознанным желанием разрушить остатки связей Москвы и Евросоюза и навредит только европейским странам.

Экономика,Кристиан Линднер,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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