В Польше посоветовали России разделить «Северный поток-2»

Россия может добиться сертификации «Северного потока-2», если «разделит» газопровод на две части, заявил в разговоре с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на слабое место обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся только на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В данном случае речь идет о Германии.

«Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», — пояснил Кардась.

Он считает, что благодаря одобрению такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ «Газпром» и его партнеры смогут эксплуатировать «Северный поток-2» на более выгодных условиях.

«Большая часть «Северного потока-2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», — отметил эксперт.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится. В Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2».