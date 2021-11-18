Не газом единым: Украина начала закупать новый товар в России

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Резонансное событие: Украина начала закупать российские огурцы

Лера Букина
50 минут назад

Украина впервые в истории начала импортировать тепличные огурцы из России. Об этом сообщает портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе. Как отмечает портал, это резонансное событие, так как Россия была главным рынком сбыта украинских тепличных огурцов.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на импортную пошлину в 10%, российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским, отметили источники на рынке. Напомним, что пошлина была введена из-за выхода Украины из соглашения о свободной торговле с РФ.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен ($1,44-1,70) за кг», – рассказал руководитель международных проектов портала Евгений Кузин.

Это повлекло за собой резкий рост импорта на Украину тепличного огурца из Турции, который в среднем на 5-10 гривен (19-38 центов США) за кг дешевле. Украина также закупает огурец в Белоруссии – он стоит немного больше, чем турецкий.

«А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – заявил Кузин.

По его подсчетам, в настоящее время гладкий огурец в России продается по оптовой цене – 60-80 рублей ($0,82-1,09) за кг, а короткий бугорчатый – по 90-120 рублей ($1,23-1,64) за кг. Соответственно, импорт огурца из России экономически выгоден для плодоовощной торговли Украины, отметил Кузин.

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Ранее в Росстате сообщили, что рост цен на помидоры, картофель и капусту в России с 9 по 15 ноября замедлился в сравнении с предыдущей неделей. Вместе с тем огурцы подешевели впервые с конца августа после десяти недель непрерывного роста. Согласно данным ведомства, стоимость плодоовощной продукции за отчетный период снизилась в среднем на 0,3%. Картофель подорожал на 0,42%, свежая белокочанная капуста – на 0,53%, помидоры – на 0,04%. Огурцы подешевели на 2,09%, репчатый лук – на 0,7%.
Экономика,Евгений Кузин,Росстат,
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