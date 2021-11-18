В Германии раскрыли сроки запуска «Северного потока – 2»

Запуск «Северного потока – 2» возможен в апреле-мае следующего года. Такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
По мнению германского депутата, который в прошлом созыве бундестага входил в комитет по экономике и энергетике, Федеральное сетевое агентство не сможет остановить сертификацию «Северного потока – 2».
Он предположил, что Еврокомиссия со своей стороны также попытается затянуть этот процесс.
«Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», - сказал Котре РИА «Новости».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки процесса сертификации.
16 ноября германский регулятор заявил о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, пока он не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Процесс сертификации возобновится, когда завершится передача основных активов дочерней компании и проверка ее документации.