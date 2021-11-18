В Германии раскрыли сроки запуска «Северного потока – 2»

Запуск «Северного потока – 2» возможен в апреле-мае следующего года. Такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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По мнению германского депутата, который в прошлом созыве бундестага входил в комитет по экономике и энергетике, Федеральное сетевое агентство не сможет остановить сертификацию «Северного потока – 2».

Он предположил, что Еврокомиссия со своей стороны также попытается затянуть этот процесс.

«Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», - сказал Котре РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки процесса сертификации.