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В Германии раскрыли сроки запуска «Северного потока – 2»

Вероника Полынина
46 минут назад

Запуск «Северного потока – 2» возможен в апреле-мае следующего года. Такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

В Германии раскрыли сроки запуска «Северного потока – 2»
Фото: ТАССТАСС

По мнению германского депутата, который в прошлом созыве бундестага входил в комитет по экономике и энергетике, Федеральное сетевое агентство не сможет остановить сертификацию «Северного потока – 2».

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Он предположил, что Еврокомиссия со своей стороны также попытается затянуть этот процесс.

«Запуск в эксплуатацию "Северного потока 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», - сказал Котре РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки процесса сертификации.

16 ноября германский регулятор заявил о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, пока он не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Процесс сертификации возобновится, когда завершится передача основных активов дочерней компании и проверка ее документации.

Экономика,Еврокомиссия,Бундестаг,Reuters,РИА Новости,
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