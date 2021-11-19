Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В Киеве заявили о «больших шансах» сорвать запуск «Севпотока-2»

Лера Букина
46 минут назад

Существуют «очень большие шансы» не допустить запуска «Северного потока-2» на полную мощность. Об этом сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире канала «1+1», передает РИА Новости.

В Киеве заявили о «больших шансах» сорвать запуск «Севпотока-2»
Фото: ТАССТАСС

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — заявил он.

Макогон отметил, что в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа», а Россия «вернулась к законтрактованным объемам».

16 ноября стало известно о том, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оно объяснило приостановку сертификации несоответствием Nord Stream 2 AG немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится. После этого в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2».

США придумали причину для уничтожения «Севпотока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении регулятора Германии относительно приостановки сертификации.

Также Песков заявил журналистам, что технически к запуску «Северного потока-2» все готово, дальнейшее зависит от юридических формальностей.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что запуск «Северного потока-2» в эксплуатацию возможен в апреле–мае 2022 года. Он допустил, что Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации при поддержке природоохранных организаций.
Экономика,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,Бундестаг,РИА Новости,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители