В Киеве заявили о «больших шансах» сорвать запуск «Севпотока-2»

Существуют «очень большие шансы» не допустить запуска «Северного потока-2» на полную мощность. Об этом сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире канала «1+1», передает РИА Новости.
«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — заявил он.
Макогон отметил, что в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа», а Россия «вернулась к законтрактованным объемам».
16 ноября стало известно о том, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Оно объяснило приостановку сертификации несоответствием Nord Stream 2 AG немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится. После этого в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении регулятора Германии относительно приостановки сертификации.
Также Песков заявил журналистам, что технически к запуску «Северного потока-2» все готово, дальнейшее зависит от юридических формальностей.