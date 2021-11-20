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В Германии назвали условие запуска «Северного потока - 2»

Елена Прошина
1 час назад

Названо условие, при котором российский проект «Северный поток - 2» получит шанс на эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиана Линднера.

В Германии назвали условие запуска «Северного потока - 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, руководство газопровода должно получить разрешение на запуск по нормам законодательства Евросоюза. Также должны быть учтены справедливые интересы Украины и немецких восточноевропейских партнеров.

Как считает политик, проект слишком долго называли «исключительно коммерческим», что не соответствует действительности. Линднер отметил, что Берлину, чтобы не зависеть от российского газа, необходимо расширять свои возможности для получения энергии из возобновляемых источников.

Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска проекта «Северный поток — 2». По мнению политика, Берлину следует прекратить процедуру сертификации газопровода «ради мира», а не давать президенту России Владимиру Путина «дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения».

Германия приостановила сертификацию проекта, процедура возобновится после передачи основных активов и кадровых ресурсов дочерней компании оператора проекта Nord Stream 2 AG. Решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» не политизировано, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика,Кристиан Линднер,Дмитрий Песков,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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