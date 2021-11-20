В Германии назвали условие запуска «Северного потока - 2»

Названо условие, при котором российский проект «Северный поток - 2» получит шанс на эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиана Линднера.

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По его словам, руководство газопровода должно получить разрешение на запуск по нормам законодательства Евросоюза. Также должны быть учтены справедливые интересы Украины и немецких восточноевропейских партнеров.

Как считает политик, проект слишком долго называли «исключительно коммерческим», что не соответствует действительности. Линднер отметил, что Берлину, чтобы не зависеть от российского газа, необходимо расширять свои возможности для получения энергии из возобновляемых источников.

Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска проекта «Северный поток — 2». По мнению политика, Берлину следует прекратить процедуру сертификации газопровода «ради мира», а не давать президенту России Владимиру Путина «дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения».