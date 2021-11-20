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Россиян собрались лишить «детских» выплат: кому не повезет

Елена Прошина
25 минут назад

Минтруд предложил поправки в законодательство о выплатах семьям с детьми. Разработанный министерством проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В предложениях Минтруда речь идет об имеющих право на господдержку семьях с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, а также о беременных женщинах. Помимо прочего, документ содержит четкий перечень ситуаций, в которых родители лишаются права на выплаты из бюджета.

Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты

При вычислении суммарного дохода семьи, претендующей на госфинансирование, будет считаться не только зарплата родителей, но призы за победу в лотерее и поступления от тотализатора или игры в букмекерских конторах. Кроме того, учитываться будут и дивиденды, полученные в ходе финансовых операций. В случае, когда с учетом таких поступлений доход на каждого члена семи превысит прожиточный минимум, родителей лишат бюджетных пособий.

Когда родитель меняет место жительства и ему выплачивают пособие как по старому, так и по новому местам регистрации, его будут лишать одной из этих дотаций. Пособия могут также лишить беременную женщину. Это произойдет, если ее признают недееспособной, либо объявят в розыск. Выплат лишатся и родители, попавшие под арест. Право на «детские» выплаты теряет и гражданин, которого отправили на принудительное лечение.

Когда после развода ребенок остается с одним из родителей, экс-супруг последнего также перестанет получать деньги от государства.

Экономика,Видео,Минтруд,
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