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Украина получила первую партию импортного угля из США

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

На Украину прибыл первый из семи кораблей с углем в рамках контрактов, заключенных частной компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Украина получила первую партию угля из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в порт «Южный» в Одесской области прибыло судно класса «Панамакс». Отмечается, что уголь предназначен для государственных нужд ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой партии составил 60,5 тысяч тонн.

В ДТЭК сообщили, что на сегодняшний день компания заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Пять из них будут импортированы из США, еще две — из Колумбии.

«Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок — почти 470 тысяч тонн», - отметили в компании.

При этом, ожидается, что все партии поступят на Украину с ноября 2021 года по январь 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре — в декабре и одна — в январе.

В копании подчеркнули, что импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, а использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

О том, что Украина собирается импортировать американский уголь, стало известно 10 ноября. Об этом рассказал первый заместитель главы Минэнерго республики Юрий Власенко. При этом, у закупать уголь у «сепаратистов», в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) президент Украины Владимир Зеленский отказался.
Экономика,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Минэнерго,
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