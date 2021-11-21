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Россиянам рассказали, какие товары подешевеют к Новому году

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Аналитики спрогнозировали, что в России перед Новым годом могут снизиться цены на кондитерские товары в подарочных наборах, а также шампанское, игристые вина и цитрусовые. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Какие товары подешевеют к Новому году
Фото: ТАССТАСС

«Стараясь избежать затаривания и, как следствие, ненужных издержек, магазины сбывают сезонный товар с существенными скидками, объявляются так называемые акции. В качестве таких акционных продуктов торговые сети предлагают шампанское и игристые вина, конфеты, фрукты (апельсины, мандарины, сезонные яблоки), учитывая повышенный спрос на них перед Новым годом», — рассказала доцента кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, к праздникам снизится стоимость на кондитерские изделия в подарочных упаковках.

По мнению доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светланы Казанцевой, магазины начнут выставлять по сниженной цене товары для дачи и зимние коллекции одежды и обуви. Это сделают, чтобы освободить место для новых поступлений весной.

Экономика,Елена Мясникова,
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