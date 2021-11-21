Какие товары подешевеют к Новому году

Аналитики спрогнозировали, что в России перед Новым годом могут снизиться цены на кондитерские товары в подарочных наборах, а также шампанское, игристые вина и цитрусовые. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

«Стараясь избежать затаривания и, как следствие, ненужных издержек, магазины сбывают сезонный товар с существенными скидками, объявляются так называемые акции. В качестве таких акционных продуктов торговые сети предлагают шампанское и игристые вина, конфеты, фрукты (апельсины, мандарины, сезонные яблоки), учитывая повышенный спрос на них перед Новым годом», — рассказала доцента кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, к праздникам снизится стоимость на кондитерские изделия в подарочных упаковках.