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Молдавия ответила на сообщения о прекращении «Газпромом» поставок газа

Елена Прошина
2 часа назад

В правительстве Молдавии не могут прокомментировать возможное прекращение «Газпромом» поставок газа из-за невыполнения республикой обязательств по оплате текущего потребления, так как не получали соответствующий документ от российского газового холдинга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь вице-премьера Молдавии Андрея Спыну Алина Мерлич.

Молдавия ответила «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним», - сказала Мерлич.

В свою очередь Спыну заявил порталу «Дескиде», что ему пока не удалось ознакомиться с текстом уведомления от Газпрома», так как оно было направлено в «Молдовагаз».

«Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры», - сказал Спыну.

В «Молдовагаз» перспективы прекращения поставки газа через 48 часов из-за задолженности за текущее потребление пока не прокомментировали.

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«Газпром» и «Молдовагаз» продлили в октябре контракт на поставку газа. Как сообщил в эфире НТВ официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, контракт был подписан практически на условиях молдавской стороны в связи со сложным финансовым и экономическим положением республики. Вместе с тем, по его словам, в контракте был существенный пункт, в соответствии с которым Молдавия своевременно и полностью должна оплачивать текущее потребление газа.

«Очередной срок текущих платежей - сегодня 22 ноября. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», - сказал Куприянов.

Экономика,Газпром,
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