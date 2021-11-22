Молдавия ответила «Газпрому»

В правительстве Молдавии не могут прокомментировать возможное прекращение «Газпромом» поставок газа из-за невыполнения республикой обязательств по оплате текущего потребления, так как не получали соответствующий документ от российского газового холдинга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь вице-премьера Молдавии Андрея Спыну Алина Мерлич.

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«Мы не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним», - сказала Мерлич.

В свою очередь Спыну заявил порталу «Дескиде», что ему пока не удалось ознакомиться с текстом уведомления от Газпрома», так как оно было направлено в «Молдовагаз».

«Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры», - сказал Спыну.

В «Молдовагаз» перспективы прекращения поставки газа через 48 часов из-за задолженности за текущее потребление пока не прокомментировали.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили в октябре контракт на поставку газа. Как сообщил в эфире НТВ официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, контракт был подписан практически на условиях молдавской стороны в связи со сложным финансовым и экономическим положением республики. Вместе с тем, по его словам, в контракте был существенный пункт, в соответствии с которым Молдавия своевременно и полностью должна оплачивать текущее потребление газа.