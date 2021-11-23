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«Украине бросили кость»: политолог оценил санкции США по СП-2

Лера Букина
18 минут назад

Политолог Марат Баширов заявил, что объявленные Госдепом США санкции против «Северного потока-2» являются костью, которую Вашингтон бросил Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украине бросили кость»: политолог о санкциях США по СП-2
Фото: ReutersReuters

«Украине и конгрессменам, требовавшим санкций против России, издевательски бросили кость — грызите и не мешайте дядям договариваться», — написал Баширов.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной «связанной с Россией» компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Ограничения затронут Transadria Ltd и находящийся в ее собственности корабль Marlin. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.

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О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. 16 ноября Германия приостановила сертификацию российского газопровода. Позже в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в решении регулятора Германии относительно приостановки сертификации оператора «Северного потока-2».

Экономика,Марат Баширов,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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