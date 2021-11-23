Молдавия приготовилась остаться без российского газа

В настоящее время «Молдовагаз» не может погасить долг «Газпрому» в размере $74,2 млн. Об этом написал вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

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«На данный момент долг превышает $74,2 млн. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», — написал он.

Спыну отметил, что долг появился в связи с тем, что в октябре газ закупали по $790 за тысячу кубометров, однако в тариф была заложена цена в $148 за тысячу кубометров.

По его словам, власти Молдавии помогают компании в поисках решения этого вопроса.

Напомним, что в конце октября «Газпром» продлил соглашение с Молдавией. Цена газа для республики составляет $450 за 1 тысячу кубометров в ноябре. В октябре Молдавия закупала газ по рыночной стоимости.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству республики с просьбой предоставить заем в размере 74 миллиона долларов для того, чтобы оплатить поставки газа по контракту с «Газпромом».

Накануне «Газпром» предупредил Кишинев о прекращении поставок топлива через 48 часов, если «Молдовагаз» не осуществит платеж, приходившийся на 22 ноября.