В Госдуме заявили о необходимости девальвации рубля

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что России нужны девальвация рубля и повышение ставки ЦБ. По его словам, «это нужно делать аккуратно, ориентируясь на объективные факторы» состояния мировой экономики. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru, комментируя вчерашний рост доллара выше 75 рублей впервые с июля.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, дорогие доллар и евро являются хорошим явлением для России, однако процесс не должен быть стрессовым, как в 2014 году.

«Девальвация должна быть предсказуемой для промышленности, сельского хозяйства и остальных отраслей нашей экономики. Во-первых, мы увеличиваем экспортные возможности наших предприятий, во-вторых, от этого никуда не денешься. Основная часть продукции, к сожалению, зависит от курса доллара, евро и остальных мировых валют. Единственный способ уравнять шансы наших предприятий — постепенная девальвация», — заявил Савченко.

Девальвация рубля отразится на уровне жизни россиян, но одновременно с этим «должно идти аккуратное повышение заработной платы», считает депутат.

«Прошу прощения за, может быть, горькую правду, но это законы экономики. США выпускают все больше и больше долларов, еврозона выпускает все больше и больше евро, раздают их гражданам, что влияет на мировую инфляцию», — добавил Савченко.

В связи с этим он призвал защищать экономику страны от обесценивания доллара и евро, а также поддерживать соотношение рубля.