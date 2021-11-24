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Премьер Молдавии попросила парламент срочно одобрить перевод денег Газпрому

Деловая газета "Взгляд"иещё 28
1 час назад

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламенту в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.

«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября включен в повестку», – приводит сообщение пресс-службы парламента ТАСС.

Ранее Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду

Компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

«Газпром» приготовился перекрыть вентиль Молдавии

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.

Экономика,Видео,Газпром,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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