Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Финансист: США объявили новую нефтяную войну

Свободная пресса
58 минут назад

Доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов считает планы американского президента Джо Байдена использовать нефтяные резервы США объявлением новой нефтяной войны. Эксперт сообщил, чем может грозить такой способ повлиять на цены на нефть.

Как отметил Андрианов, решение США ударит по Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). При этом финансист уверен, что Байден блефует.

«Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», - цитирует Валерия Андрианова «Экономика сегодня».

Также он добавил, что в настоящее время падение цен на энерготопливо не в интересах Вашингтона.

Противников «Северного потока-2» возмутили санкции США

Ранее стало известно, что Япония согласилась вместе с США и другими странами использовать государственные резервы нефти.

Экономика,Видео,Джозеф Байден,Финансовый университет,ОПЕК,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители