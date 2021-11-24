Доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов считает планы американского президента Джо Байдена использовать нефтяные резервы США объявлением новой нефтяной войны. Эксперт сообщил, чем может грозить такой способ повлиять на цены на нефть.
Как отметил Андрианов, решение США ударит по Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). При этом финансист уверен, что Байден блефует.
«Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», - цитирует Валерия Андрианова «Экономика сегодня».
Также он добавил, что в настоящее время падение цен на энерготопливо не в интересах Вашингтона.
Ранее стало известно, что Япония согласилась вместе с США и другими странами использовать государственные резервы нефти.