«Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», - цитирует Валерия Андрианова «Экономика сегодня».